Update am Abend: Merz macht's und Intel spart - der Tag

Anders als 2021 sei man sich in der Migrationspolitik wieder einig, sagte Söder bei der Pressekonferenz, die heute Mittag in Berlin stattfand. CSU und CDU seien "erstmals wieder komplett zusammen". Man wolle die Wahl nun "gemeinsam rocken".

Wie schützt sich Deutschland vor Hochwasser?

In Polen und Tschechien hilft mittlerweile die Armee bei der Bekämpfung des Hochwassers, bislang gibt es aus den Hochwassergebieten noch keine Entwarnung. Auch in Sachsen und Bayern blickt man mit Sorge auf die Pegelstände. Nur in Österreich geht das Wasser langsam zurück.

Wie die neue EU-Kommission aussehen könnte

Intel stoppt Bau von Chipfabrik in Magdeburg

Der Konzern Intel hat die Arbeit an seiner Chipfabrik in Magdeburg fürs Erste verschoben. 3.000 Arbeitsplätze sollte die Fabrik bringen, gefördert mit Milliarden von der Bundesregierung. Doch nun steht Intel unter Druck und muss sparen.

Für Olaf Scholz' Prestigeprojekt, Deutschland zum großen Chip-Standort in Europa zu machen, ist das ein Rückschlag. Doch der Kanzler versicherte auf einer Reise in Kasachstan auch, Intel habe zugesagt, an dem Projekt festhalten zu wollen - das Ende der Chipfabrik in Magdeburg solle die Verschiebung also nicht sein.