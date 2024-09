Update am Morgen: Meinen Scholz und Merz dasselbe?

Steigt die Ampel darauf ein? Dass es bei der SPD und den Liberalen die Bereitschaft gibt, auch mehr zu machen, ist erkennbar. Bei den Grünen scheint das nicht so. Und wer dem Kanzler am Wochenende zuhört, ist sich auch nicht sicher. "Wir haben schon Zurückweisungen an der Grenze. Wir haben schon Grenzkontrollen", sagt Olaf Scholz im ZDF-Sommerinterview am Sonntag. Und er fügt hinzu: Wenn es der Union also um Zurückweisungen ginge, "dann steht dem nichts mehr im Wege". Das Wort "umfassend" kommt aber nicht vor. Man ist sich also nicht sicher, ob Scholz und Merz eigentlich dasselbe meinen?