kaum ein Thema hat die politische Diskussion in jüngster Zeit so bestimmt, nicht zuletzt die Wahlen in Hessen und Bayern: die Migrationsdebatte. Der blutige Hamas-Terror rückte sie zuletzt etwas in den Hintergrund - aber sie ist natürlich alles andere als vom Tisch. Am Abend lädt Kanzler Scholz Unionsfraktionschef Merz und Vertreter der Bundesländer zum Spitzengespräch ins Kanzleramt - die Migrationspolitik dürfte dort großen Raum einnehmen.