Update am Abend: Nawalny - Tod eines Putingegners

während Europa am Vormittag nach Berlin und Paris sowie auf den Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz schaute, überschattete eine Nachricht aus Russland die Reise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu seinen westlichen Verbündeten: Kremlgegner Alexej Nawalny sei tot. Der 47-Jährige - zu insgesamt mehr als 30 Jahren Gefängnis verurteilt, unter anderem wegen des Vorwurfs des Extremismus - war zuletzt in einer Strafkolonie in der russischen Polarregion inhaftiert. Dass die Anschuldigungen vor allem politisch motiviert waren, lag für unabhängige Beobachter auf der Hand.