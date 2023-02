Update am Morgen : Berlin macht Stimmung

Warnstreiks an Flughäfen: Die Gewerkschaft Verdi weitet ihre Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus und will heute weite Teile des deutschen Luftverkehrs lahmlegen. Beschäftigte an sieben Flughäfen sind teils schon seit Donnerstagabend aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen. Tarifstreit gibt es auch bei Bodenverkehrsdiensten und der Luftsicherheit, auch hier wird gestreikt. Gemeinsame Kundgebungen sind geplant. Die Flughafenbetreiber rechnen mit mehr als 2.300 Flugausfällen, an die 300.000 Passagiere könnten betroffen sein. Der Betrieb bei der Lufthansa hatte sich gerade erst wieder normalisiert, nachdem am Mittwoch ein Bagger die IT-Systeme der Airline lahmlegte.