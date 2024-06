Update am Morgen: Ein Blick hinter Scholz

Guten Morgen,

bevor sie heute wieder in ein EM-Stadion schauen, sollten sie am frühen Nachmittag einen Blick ins Plenum des Bundestages wagen. Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz dort seine Regierungserklärung hält, achten Sie doch mal auf das Mienenspiel in der Hintermannschaft auf der Regierungsbank - insbesondere auf das von Vizekanzler Robert Habeck

An dem Punkt könnte Habecks Mimik wichtig werden. Der Wirtschaftsminister war gerade in Peking und Shanghai und ist dort im Streit um subventionierte Elektroautos aus China und Strafzölle der EU ziemlich robust aufgetreten. Vor allem aber auch ziemlich anders als zwei Monate zuvor der Kanzler bei seinem China-Besuch.

Den Blick ins Plenum sollten Sie sich also nicht entgehen lassen. Wir übertragen live im ZDF ab 13 Uhr in unserer Sendung "heute im parlament". Reporterin ist meine Kollegin Ines Trams, moderieren wird Patricia Wiedemeyer.

Was heute noch wichtig ist

Deal mit US-Justiz - Assange frei : 14 Jahre lang hat der Wikileaks-Gründer versucht, der Auslieferung an die USA zu entgehen. Dann kam es zum Deal mit der US-Justiz, jetzt ist Assange ein freier Mann. Wie es dazu kam, ist unklar. Aber schon seit Monaten gab es Anzeichen, dass Bewegung in den Fall gekommen war:

Billigung von Terror - Kabinett berät über schnellere Ausweisung: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will härter gegen Ausländer in Deutschland vorgehen, die Terrortaten billigen. So sollen Ausweisungen künftig schon nach der Billigung einer einzelnen terroristischen Straftat möglich werden. Über eine entsprechende Vorlage will heute das Kabinett beraten. Aus Regierungskreisen hieß es, damit könne schon ein einzelner Kommentar, der eine solche Tat verherrlicht oder gutheißt, ein schwerwiegendes Ausweisungsinteresse begründen.