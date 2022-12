150. Mit so vielen Meteoren pro Stunde rechnet die Vereinigung der Sternfreunde am 14. Dezember zum Höhepunkt des Geminiden-Sternschnuppenstroms. Da dass mitten am Tag liegt, lohnt es sich, auch in der Nacht davor und danach in den Himmel zu blicken. Dann können Sternschnuppenjäger immerhin auf 30 bis 60 verglühende Objekte am Nachthimmel hoffen. Darunter könnten auch besonders helle Objekte sein.