Update am Abend : "Rentenapokalypse" trotz Erhöhungen

Und wie geht es auf lange Sicht weiter? Dr. Mai Thi Nguyen-Kim spricht in ihrer Sendung MAITHINK X von einer kommenden "Rentenapokalypse". Fachleute sprechen von "schockartig steigenden Finanzierungsproblemen", wenn in den nächsten Jahren die Generation der "Babyboomer" in Rente geht. Es werden in den kommenden Jahren einfach viel mehr Menschen in Rente gehen, als jüngere Menschen in die Arbeitswelt eintreten und damit Geld in die Rentenkasse einzahlen. Und die, die in Rente gehen, werden auch immer älter - und beziehen damit länger Geld aus der Rentenkasse. Mai hat aber auch ein paar Ideen, wie das Problem gelöst werden könnte: