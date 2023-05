20 Prozent höher als 2018 war die Wahlbeteiligung der in Deutschland lebenden Türkinnen und Türken an den Wahlen in der Türkei in diesem Jahr - und das bereits nach sieben Tagen. Heute ist der letzte Tag, an dem die rund 1,5 Millionen Menschen mit türkischem Pass in Deutschland ihre Stimme abgeben können. In der Türkei selbst wird am 14. Mai gewählt. Präsident Erdogan bangt um seine Macht - es könnte ein sehr knappes Ergebnis werden.