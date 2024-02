Update am Abend: Teures Parken und billige Spielchen

Die Ampel will die Energiewende vorantreiben, dafür sind grüne Energiequellen notwendig. Eine nur in der Theorie einfache Rechnung, die in der Praxis auf viele Hindernisse stößt. Zumal die Energieversorgung auch dann sichergestellt werden soll, wenn keine Sonne scheint und kein Wind weht. Weil Kohle und Atomkraft ausdienen bzw. ausgedient haben, sollen zusätzliche Gaskraftwerke gebaut werden, die jedoch wasserstofffähig sind. Sie sollen ab 2035 entsprechend umgerüstet werden, wenn die Technologie in breiterem Maße verfügbar ist.