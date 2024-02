Update am Abend: Taurus, Streiks und Kroos - der Tag kompakt

Guten Abend,

Bundeskanzler Scholz hatte bereits am Mittwoch über seinen Regierungssprecher Hebestreit ausrichten lassen, dass er derzeit weiterhin nicht beabsichtigt, den Marschflugkörper zu liefern. Er selbst hat das Wort "Taurus" zuletzt nicht einmal mehr in den Mund genommen. Scholz hat offenbar Bedenken, dass der Marschflugkörper mit 500 Kilometern Reichweite auf russischem Gebiet einschlagen könnte. Die Diskussion dürfte also weitergehen.

Wieder Streiks im Nahverkehr

Und täglich grüßt das Murmeltier, könnte man fast meinen, so oft wie in den vergangenen Wochen Busse, Bahnen und Flughäfen bestreikt wurden. Den Nahverkehr hatte die Gewerkschaft Verdi zuletzt am 2. Februar in einer bundesweit koordinierten Aktion in nahezu allen Bundesländern zum Erliegen gebracht.