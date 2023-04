Update am Abend : Langmut üben mit Auto und Bahn

Wirtschaft stagniert, kaum Frühjahrsbelebung am Jobmarkt: Die deutsche Wirtschaft schrammt wegen sinkender Konsumausgaben im ersten Quartal nur haarscharf an der lange befürchteten Winterrezession vorbei, so das Statistische Bundesamt heute. Die schwächelnde Konjunktur bremst auch die Frühjahrsbelebung am Arbeitsmarkt: Im April waren knapp 2,6 Millionen Menschen ohne Job - nur 8.000 weniger als im März. Immerhin verliert die Inflation den zweiten Monat in Folge etwas an Tempo, bleibt mit 7,2 Prozent aber auch im April vergleichsweise hoch.