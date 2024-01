Update am Morgen: Oskars Partei Nummer drei

Guten Morgen,

Oskar Lafontaine ist wieder Mitglied einer Partei: der seiner Frau, dem "Bündnis Sahra Wagenknecht". Zwei Parteien hat er in seinem Leben schon hinter sich gelassen: 2005 die SPD und 2022 die Linkspartei . Doch Lafontaine sieht das bekanntermaßen anders: Die anderen sind's gewesen. Noch vergangenen November sagte er in einem seltenen Interview mit dem ZDF

Nach meinem Parteiverständnis bin ich immer in der gleichen Partei geblieben, im Gegensatz zu den anderen, nämlich in der Partei, die das sozialdemokratische Programm von Willy Brandt vertreten hat. Dass die anderen dieses Programm verlassen haben, ist nicht in erster Linie meine Schuld.

Nun also die Partei, die seine Frau am 8. Januar gegründet hat und die morgen ihren ersten Parteitag feiert. Gegen 15:40 Uhr wird Oskar Lafontaine dort eine Rede halten. Heute schon beginnen die Vorbereitungen im Kino Kosmos in Berlin.

Wer wie ich aus dem Saarland kommt, ist quasi mit "Oskar" aufgewachsen - und weiß, dass er das kann und liebt: Reden halten, zu Menschen sprechen. Was Lafontaine weniger gut kann, ist sich einfügen in eine Parteistruktur. Das teilt er mit seiner Frau. Vielleicht ist es die logische Konsequenz: Die einzige Partei, die beide aushalten und die sie nur schwer verlassen können, ist ihre eigene.

Entscheidung in Den Haag erwartet: Der Internationale Gerichtshof will an diesem Freitag in einer Vorentscheidung über einen Antrag zur Beendigung des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen entscheiden. Die höchsten Richter der Vereinten Nationen in Den Haag urteilen jedoch noch nicht über den geäußerten Vorwurf des Völkermordes an sich. Zunächst geht es nur um die von Südafrika geforderten Sofortmaßnahmen zum Schutz der Palästinenser im Gaza-Krieg.