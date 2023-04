Update am Morgen : Happy Birthday, ZDF!

Krieg in Vietnam, Terror in München 1972 oder New York 2001 - das ZDF ließ die Nation hautnah teilhaben an Wendepunkten des Weltgeschehens. Luftalarm und Bombengrollen begleiteten die Schalte von Ulrich Tilgner aus Bagdad am 20. März 2003: In der heute-Sendung um 19:00 Uhr erlebten 5,6 Millionen Menschen den Beginn des Kriegs der USA gegen das Hussein-Regime.