Hat Biden Trump-Anhänger als "Müll" bezeichnet?

Kamala Harris oder Donald Trump? Beide Kontrahenten kämpfen auf der Zielgerade weiter um Stimmen. Am Abend fand Harris‘ Abschlusskundgebung an der National Mall in der Hauptstadt Washington statt.

Trump-Lager greift Biden-Aussage sofort auf

In sieben sogenannten Swing States liegen die Kandidaten auch diesmal besonders eng beieinander. 2020 entschied Biden sechs davon für sich und wurde so US-Präsident.

Biden-Lager: "Falsch verstanden worden"

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Empörung nach Müll-Aussage über Puerto Rico

Biden nahm in dem Telefonat Bezug auf die Kontroverse um den geschmacklosen Scherz bei einem großen Wahlkampf-Event von Trump. Bei der Kundgebung Trumps am Sonntagabend in New York hatte der Comedian Tony Hinchcliffe nicht nur gesagt, Puerto Rico sei eine "Insel aus Müll" sondern zugleich auch über Latinos behauptet, sie liebten es, "Babys zu machen".