ZDF-Korrespondentin in Gaza: "Permanent Gefechtslärm"

"In einem Panzer sind wir vom Kibbuz Beeri aus genau die Strecke gefahren, die die Terroristen der Hamas am 7. Oktober genommen haben", berichtet Katrin Eigendorf. Was im Gazastreifen zuerst aufgefallen sei: das Ausmaß der Zerstörung. "Wir haben Dörfer gesehen, die waren dem Erdboden gleichgemacht, da ist nichts mehr übrig geblieben von den Häusern."