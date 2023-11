Israels Offensive: So brutal wird der Häuserkampf um Gaza

"Selbst wenn die israelischen Soldaten noch so gut ausgebildet sind, und wenn sie noch so taktisch vorgehen - im Hinterhalt bleiben immer Verwundete oder Gefallene liegen. Dazu kommt: Hamas wie Hisbollah sind veritable Gegner, wenn es um Panzerabwehrfähigkeiten geht. Sogar in einem Kampf- oder Schützenpanzer darf man sich also nie zu sicher fühlen.