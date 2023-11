UN-Sicherheitsrat: Israels UN-Botschafter mit Davidstern

Mit der "Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden" vom 19. September 1941 zwangen die Nazis alle Juden über sechs Jahre zum Tragen des Judensterns. Er bestand "aus einem handtellergroßen, schwarz ausgezogenen Sechsstern aus gelbem Stoff mit der schwarzen Aufschrift 'Jude'", wie es in der Verordnung heißt. Er war "sichtbar auf der linken Brustseite des Kleidungsstücks fest aufgenäht zu tragen".



Für die Juden bedeutete die aufgezwungene Kennzeichnung einen neuen Höhepunkt in einer langen Kette der Diskriminierungen unter der NS-Diktatur - nach dem Judenboykott von 1933, Berufsverboten, den Nürnberger Rassegesetzen und der Reichspogromnacht im November 1938. Die Träger des Sterns durften in der Folge ihren Wohnort nur noch mit schriftlicher Erlaubnis der Polizei verlassen.



Damit schuf der Judenstern auch die Voraussetzung für spätere Deportationen in Konzentrations- und Vernichtungslager. Wer sich nicht an die Verordnung hielt, dem drohte eine Geldstrafe bis zu 153 Reichsmark oder Haft bis zu sechs Wochen.



Quelle: dpa