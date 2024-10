Israelische Soldaten bei Hisbollah-Drohnenangriff getötet

Hisbollah droht mit weiteren schweren Angriffen

Die proiranische Hisbollah reklamierte den Angriff für sich. Sie habe ein "Geschwader von Angriffsdrohnen" auf ein Trainingscamp des israelischen Militärs in Binjamina abgefeuert. Die Attacke sei eine Reaktion auf israelische Luftangriffe unter anderem auf die Viertel Basta und Nweiri in der libanesischen Hauptstadt Beirut.

Die proiranische Miliz warnte "den Feind, dass das, was er heute im Süden Haifas erlebt hat, nur ein kleiner Vorgeschmack auf das ist, was ihn erwartet, wenn er beschließt, seine Aggression gegen unser edles und geliebtes Volk fortzusetzen", erklärte die Miliz.

Guterres fordert nach Beschuss von Unifil-Truppen Zurückhaltung

EU-Außenminister beraten über Nahost-Konflikt

Der Nahost-Konflikt ist auch Thema bei einem Treffen der EU-Außenminister in Luxemburg. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der britische Außenminister David Lammy forderten in einem Gastbeitrag im "Handelsblatt" ein Ende der Kampfhandlungen im Nahen Osten.

Blauhelmsoldaten bei Angriffen verletzt

In den vergangenen Tagen waren die Blauhelmsoldaten im Libanon mehrmals unter Feuer geraten, am Donnerstag und Freitag wurden mindestens vier Soldaten verletzt. Am Sonntag durchbrachen israelische Panzer gewaltsam das Haupttor eines UN-Postens in Ramja - was Guterres als "sehr besorgniserregend" nannte.