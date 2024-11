US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump macht kurz vor der Präsidentschaftswahl in US-Staaten Wahlkampf, wo er mit geringen Wahlchancen rechnen muss. New Mexico und Virginia haben seit Jahrzehnten keinen republikanischen Bewerber bei einer Präsidentschaftswahl mehr gewählt. Ex-Präsident Trump machte am Donnerstag Wahlkampf in Albuquerque, New Mexico.

In Albuquerque sagte Trump, er könne in New Mexico gewinnen, wenn die Wahl fair sei. Er wiederholte Lügen über angeblichen Wahlbetrug. Am Samstag wurde er in Salem in Virginia erwartet.