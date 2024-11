Die beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump veranstalten in einem räumlichen Abstand von nur etwa elf Kilometern voneinander Kundgebungen im US-Staat Wisconsin. Beide sollten am Freitagabend (Ortszeit) im Bezirk Milwaukee auftreten, dem größten im besonders umkämpften Staat Wisconsin.

In der Stadt Milwaukee leben die meisten Wählerinnen und Wähler der Demokratischen Partei in Wisconsin. Die meisten Republikaner im Staat leben in den konservativen Vororten. Die Gegend ist für Trump wichtig, um in Wisconsin gewinnen zu können. Seine Niederlage dort 2020 ging unter anderem auf den Rückgang der Unterstützung für ihn in den Vororten und eine Zunahme der Stimmen für die Demokratische Partei in der Stadt Milwaukee zurück.