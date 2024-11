Donald Trump plant für den Wahlkampf-Endspurt vier Kundgebungen in drei umkämpften Staaten. Den Anfang soll ein Auftritt in Raleigh in North Carolina machen, wo er bereits in den vergangenen drei Tagen unterwegs war. Danach stehen Kundgebungen in Reading und Pittsburgh in Pennsylvania auf dem Programm. Den Abend will Trump in Grand Rapids in Michigan verbringen - eine Art Wahlkampftradition für den ehemaligen Präsidenten, der dort bereits am letzten Tag seiner Kampagnen der Jahre 2016 und 2020 Kundgebungen abhielt.