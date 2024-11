US-Wahl live: Wo Kamala Harris und Donald Trump vorne liegen

Arizona gilt als einer der entscheidenden Swing States. Wir fragen unsere Reporterin vor Ort, Alica Jung, wie die Lage in Phoenix einzuschätzen ist:

Bisher ist von einer "sehr hohen Wahlbeteiligung" auszugehen, sagt ZDF-Reporterin Jung. Auch die Briefwahlbeteiligung sei sehr hoch. "Bis diese Stimmen ausgezählt sind, das wird hier in Arizona wahrscheinlich mehrere Tage dauern", so Jung. Auch werde ein sehr enges Rennen. "Denn vor vier Jahren, da ging ganz überraschend Arizona mit nur rund 10.000 Stimmen an die Demokraten. Also da war es schon knapp. Und man erwartet auch dieses Jahr, dass es knapp werden könnte."