Scholz in Israel: Können Gaza nicht beim Verhungern zusehen

Sprachen in Jerusalem miteinander: Benjamin Netanjahu und Olaf Scholz

Bei einem Besuch in Israel hat Bundeskanzler Olaf Scholz größere humanitäre Hilfe für die Palästinenser im Gazastreifen gefordert. "Wir können nicht zusehen, wie Palästinenser den Hungertod riskieren", sagte der SPD-Politiker in Jerusalem bei einem auf Englisch gehaltenen Pressestatement mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Es werde viel mehr humanitäre Hilfe kontinuierlich und zuverlässig benötigt.

Schon vor dem Treffen warnte Scholz vor der Offensive in Rafah.

Netanjahu: Rafah-Offensive erst nach Evakuierung

Netanjahu will nach eigenen Angaben vor einer Militäroffensive gegen die Stadt Rafah den dort ausharrenden Zivilisten eine Flucht ermöglichen. Die Menschen sollten dort nicht eingeschlossen werden, sagt Netanjahu bei dem gemeinsamen Auftritt mit dem Bundeskanzler. Israel werde es den Menschen in Rafah ermöglichen, die im Süden des Gazastreifens gelegene Stadt zu verlassen.

Wie wichtig das Ziel auch sei, so Scholz, sei zu fragen, ob es "so schrecklich hohe Kosten rechtfertigen" könne oder ob es andere Möglichkeiten gebe, das Ziel zu erreichen. Bei einer Offensive in Rafah sei die militärische Logik eine Überlegung. "Aber es gibt auch eine humanitäre Logik", sagte Scholz. "Wie sollten mehr als 1,5 Millionen Menschen geschützt werden? Wo sollten sie hin?"