Mehrere Tote bei Zusammenstößen in Syrien

Nach dem Sturz von Machthaber Baschar al-Assad bleibt die Lage in Syrien angespannt.

In der westsyrischen Provinz Tartus sind bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Männern nach Angaben von Aktivisten 17 Menschen getötet worden.

Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch in einer aktualisierten Bilanz mitteilte, wurden in der Ortschaft Chirbet al-Maasa "14 Mitglieder der allgemeinen Sicherheitskräfte" der neuen syrischen Regierung sowie "drei bewaffnete Männer" getötet.