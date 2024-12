Merz nach Vertrauensfrage: Brauchen einen "Politikwechsel"

Wie geplant hat Olaf Scholz SPD ) die Vertrauensfrage im Bundestag verloren. Ein Schritt, der aus Sicht von Friedrich Merz CDU ) überfällig war. Der Unions-Kanzlerkandidat möchte Scholz bei der nun wahrscheinlichen Neuwahl am 23. Februar als Regierungschef ablösen. Vor der Abstimmung lieferten sich die beiden einen Schlagabtausch.

... Scholz' Vorwurf, er erzähle gerne "Tünkram":

"Ich verbitte mir das, dass der Herr Bundeskanzler mich in dieser Art und Weise hier persönlich bezeichnet und angreift", sagte der Unions-Kanzlerkandidat. Das folge offenbar einem Muster, schließlich habe der Kanzler auch dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner die "sittliche Reife" abgesprochen, das Land zu regieren.

Er redet ständig über Respekt, aber in dem Augenblick, wo jemand anderer Meinung ist als er, hört sein Respekt eben auf. Ich werde mich auf dieses Niveau nicht begeben.

Scholz hatte zuvor - ebenfalls im heute journal - mit Blick auf einen Vorwurf von Merz, er habe im EU-Rat in einer Debatte geschwiegen, gesagt: "Fritze Merz erzählt gerne Tünkram."

... erzählt ein Tünbüdel, der redet also Unsinn, Lügen oder Spinnkram. Quelle: Plattdeutsches Wörterbuch, NDR

Auf Nachfrage sagte Merz, er selbst habe weder gegen Scholz noch gegen die Grünen ausgeteilt, sondern "klar und deutlich gesagt, wo wir stehen". Das zweite Mal in der Nachkriegsgeschichte befinde sich Deutschland in einer Rezession, die Arbeitslosigkeit steige trotz Fachkräftemangels und Kapital fließe bereits aus Deutschland ab.

Die "Abstimmung mit den Füßen gegen diese Bundesregierung und auch gegen den Bundeskanzler" finde schon seit mindestens zwei Jahren statt, befand Merz. Die Bürgerinnen und Bürger hätten ihr Vertrauensvotum "längst gegeben". "Dieses Land braucht einen grundlegenden Wechsel in der Politik", betonte er mehrmals.

... wie ein solcher Politikwechsel unter der Union aussehen soll:

"Je stärker die Union wird im nächsten deutschen Bundestag, umso mehr können wir durchsetzen und je stärker fällt der Politikwechsel aus", sagte Merz. Er kämpfe dafür, dass die Union mindestens so stark wie in den Umfragen werde.

Es liege nun an den Wählerinnen und Wählern, zu entscheiden, ob sie einen Wechsel in der Wirtschaftspolitik wollten, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands wiederherzustellen - und sicherzustellen, "dass 1,7 Millionen Bürgergeldempfänger, die in den Arbeitsmarkt zurückkehren können, auch zurückkehren".