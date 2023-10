"Man muss wissen, dass der militärische Druck, die Bombardements und natürlich auch das Zulassen humanitärer Hilfe das einzige Druckmittel ist, was Israel hat, um auf die Befreiung der Geiseln hinzuwirken", sagt ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge in Israel dazu im heute journal. "Und natürlich darf Israel nicht einfach die Zivilbevölkerung von Gaza in Mithaftung nehmen, aber die Hamas nimmt die Bevölkerung von Gaza auch in Mithaftung. Und vielleicht dürfte der ein oder andere hier ein ähnliches Signal auch an die Hamas erwartet haben (...)", so Bewerunge weiter.