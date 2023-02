1.000 Anti-Panzerraketen sowie 500 Stinger-Luftabwehrraketen, das war natürlich ein echter Tabubruch für Deutschland und erst mal eine enorme Erleichterung für mich. Aber Sie müssen verstehen, dass das in Kiew anders wahrgenommen wurde. Ich habe natürlich sofort meinen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und den Außenminister Dmytro Kuleba informiert. Das Feedback war kurz und knapp. Kein einziges Wort: "Wow, Du hast es geschafft, toll, Glückwunsch", was ich schon erwartet hätte angesichts der jahrzehntelangen Blockadehaltung in Berlin. Die Antwort war ziemlich trocken: Ok, was für Waffen sind das, in welchem Umfang und vor allem wann werden sie geliefert.