Die gründliche Untersuchung durch einen Zahnarzt ist unerlässlich. Er überprüft die Beweglichkeit des Kiefers sowie die Zahnstellung und die Kaumuskulatur. Röntgenaufnahmen, Magnetresonanz- oder Computertomografie können dann strukturelle Veränderungen im Kiefergelenk oder in der Kaumuskulatur sichtbar machen.Bei einer instrumentellen Funktionsanalyse wird die Lage und Bewegung des Kiefers im Zusammenspiel mit den Zähnen von speziellen Geräten aufgezeichnet. So können Abweichungen in der Bewegung und der Belastung des Kiefergelenks genau analysiert werden. Solche Maßnahmen gehören jedoch nicht zur zahnärztlichen Behandlung und werden von den gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt.