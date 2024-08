Neuer Bundestrainer: Titelträume zum Amtsantritt

Wegen der anstehenden U20-WM in Kolumbien (31. August bis 22. September) starten die DFB-Frauen erst am 25. Oktober gegen England in die neue Länderspiel-Saison: Mit der Neuauflage des EM-Finals 2022 in Wembley gibt Bundestrainer Christian Wück sein Debüt. Das erste Heimspiel findet dann drei Tage später am 28. Oktober in Duisburg gegen Australien statt. Die Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena wird um 18.10 Uhr live im ZDF übertragen. Die deutschen Fußballerinnen feierten zuletzt beim Auftaktspiel der Olympischen Spiele einen 3:0-Erfolg gegen die Matildas. Höhepunkt ist dann im nächsten Sommer die EM-Endrunde in Schweiz (2. Juli bis 27. Juli 2025).