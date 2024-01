Handballer schlagen Island: Wolff lässt Emotionen eskalieren

Die Atmosphäre in der mit 19.750 Fans ausverkauften Arena in Köln hatte Wolff jedenfalls einmal mehr beflügelt. Der Nimbus der Unschlagbarkeit an diesem Standort also hielt – noch nie hatte die DHB-Auswahl bei den Heim-Turnieren 2007 und 2019 in der Domstadt verloren. Gelöst wirkte der Bundestrainer aber nicht allein wegen der ersten zwei Punkte in der Hauptrunde , die dafür sorgen, dass sein Team den Einzug ins Halbfinale weiter aus eigener Kraft schaffen kann.