Neuer wohl nicht: Wer ersetzt ter Stegen als Nummer 1?

Die Spekulationen über ter Stegens Ersatz sind bereits in vollem Gange.

Torwart Marc-Andre ter Stegen fällt kurz nach seiner über Jahre herbeigesehnten Beförderung zur Nummer eins im deutschen Tor mit einer Knieverletzung aus und wird in dieser Saison wohl nicht mehr spielen können. Wer rückt für ihn in der Nationalmannschaft nach?

Bundestrainer Julian Nagelsmann wollte sich dazu am Montag nicht äußern. Er müsse den "großen Schock für uns" erst einmal verdauen. "Er wird uns in der Nationalmannschaft auf und neben dem Platz sehr fehlen", sagte Nagelsmann: "Wir werden auf seinem Weg zurück immer für ihn da sein!"

Schon in der kommenden Woche will er seinen Kader für die nächsten Länderspiele in der Nations League in Bosnien-Herzegowina (11. Oktober) und in München gegen die Niederlande (14. Oktober) benennen. Eine Auswahl von Kandidaten für die Nummer 1 im Tor:

Die Option Baumann

Oliver Baumann war bei der EM 2024 eine brave Nummer drei. Klaglos wartet der Schlussmann der TSG Hoffenheim schon lange auf sein erstes Länderspiel. Und das im hohen Fußball-Alter von 34 Jahren.

International wird er bei der TSG Hoffenheim nur bedingt gefordert, am Mittwoch in Midtjylland/Dänemark in der Europa League. Und aktuell läuft es bei ihm nicht. Elf Gegentore in vier Bundesligaspielen nervten Baumann nach dem 1:2 bei Union Berlin am Samstag.

Union Berlin holt sich in einem hitzigen Spiel bei der TSG Hoffenheim drei Punkte gegen den Abstieg. Brenden Aaronson schießt das späte 1:0-Siegtor. Zuvor gab's zwei Mal Gelb-Rot. 19.02.2024 | 9:07 min

Die Option Nübel

Die Bayern-Leihgabe des VfB Stuttgart gilt als Mann der Zukunft in der Nationalmannschaft. Ein Länderspiel hat er aber noch nicht bestritten. Vor der EM wurde er von Nagelsmann als vierter Torwart gestrichen , ausdrücklich nicht aus Leistungsgründen, wie der Bundestrainer hervorhob.

Wenn Nagelsmann dem 28-Jährigen jetzt das Vertrauen gibt, wäre das eine Perspektiv-Entscheidung Richtung WM 2026 und das Signal, dass eine konstante Alternative zu ter Stegen aufgebaut werden soll.

Der VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund eine Lehrstunde erteilt. Die taktisch cleveren Schwaben fertigten den BVB im Duell zweier Champions-League-Teilnehmer mit 5:1 (2:0) ab. 23.09.2024 | 9:49 min

Die Option Neuer

Manuel Neuer ist laut Sport-Informationsdienst (SID) beim DFB keine Option für den Oktober, zumal ihn gerade der Oberschenkel zwickt. Aber ein genereller Kandidat bleibt die aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Torwart-Legende natürlich - auch für die WM.

Nagelsmann könnte ihn auch noch unmittelbar vor dem Turnier reaktivieren, sollte dann Not herrschen und Neuer mit 40 Jahren noch Form und Fitness haben.

Nach Rücktritt von Manuel Neuer : Torwartland war gestern Der Nachlass von Manuel Neuer in der deutschen Nationalmannschaft ist nur bedingt geregelt. Junge Keeper mit internationaler Perspektive sind rar geworden. von Frank Hellmann

Option Außenseiter

Wird Stefan Ortega gebraucht, ist er bei Manchester City immer zur Stelle. Er überzeugte in der Endphase der vergangenen Saison als Vertreter von Ederson in einigen großen Partien, in dieser Spielzeit ist er aber noch ohne Einsatzminute.

Zuverlässige Stammkraft ist dagegen Bernd Leno beim FC Fulham, der ehemalige Leverkusener läuft allerdings in Deutschland etwas unter dem Radar.

In der U21 ist Noah Atubolu die Nummer eins. Er hat für den SC Freiburg nach einer Blinddarm-Operation in der Vorbereitung aber erst zwei Spiele absolviert und findet erst langsam in die Saison.

Kevin Trapp (34 Jahre/9 Länderspiele) stünde nach auskurierter Muskelverletzung auch wieder bereit.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel