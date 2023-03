Russland ist weltweit längst nicht so isoliert, wie der Westen es gerne hätte. Trotz des Angriffskrieges gegen die Ukraine hat Präsident Putin weiterhin treue Partner. Wer sind diese Länder und warum stehen sie fest an Russlands Seite? Für die auslandsjournal Doku-Reihe "Zeitenwende global" gehen die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF auf Spurensuche: Miriam Steimer in China, Normen Odenthal in Thailand, Susann von Lojewski in Südafrika und Christoph Röckerath in Brasilien.