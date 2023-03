Ein Jahr Krieg hat große Teile der Ukraine verwüstet, und die Menschen hoffen auf langfristigen Beistand der Partner. Wie stabil ist der Rückhalt - und wie lange noch sind die Menschen in Europa und Amerika bereit, die Ukraine zu unterstützen? Für die auslandsjournal Doku-Reihe "Zeitenwende global" sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten des ZDF auf Spurensuche gegangen: Ulf Röller in Europas Machtzentrum Brüssel und im osteuropäischen Litauen, Johannes Hano in New York, dem Sitz der Vereinten Nationen und Katrin Eigendorf in der Ukraine.