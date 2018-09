Neue Horizonte, emotionale Begegnungen, starke Bilder: ARTEs Dokumentationen reichen von Entdeckungsreisen durch Raum und Zeit bis zu aktuellen politischen Themen. Sie öffnen den Blick auf die Welt und die Menschen, auf gesellschaftliche Fragen, Naturschauspiele, Geschichtsmythen und die Rätsel der Wissenschaft. Rund 40 % des ARTE-Programms besteht aus Dokumentationen.



Sendeplätze

Montag bis Freitag 7:45 Uhr und 17:15 Uhr: XENIUS

Montag bis Freitag gegen 15.55 Uhr: DOKU-SERIEN

Montag bis Freitag um 17.40 Uhr: ARTE ENTDECKUNG

Montag bis Freitag um 19.40 Uhr: Re:

Montag gegen 0.00 Uhr: SPÄTVORSTELLUNG / LUCARNE

Dienstags um 20:15 Uhr: THEMA AM DIENSTAG

Dienstag um 20:15 oder 22.00 Uhr: GESCHICHTE

Dienstag gegen 23.00 Uhr: GEOPOLITIK

Mittwoch um 20.15 Uhr oder 23.00 Uhr: GROßER DOKUMENTARFILM

Mittwoch um 22.00 Uhr: KULTURDOKUMENTATION AM MITTWOCH

Freitag gegen 21.45 Uhr: POPKULTUR

Freitag gegen 22.40 Uhr: GESELLSCHAFT

Samstags um 18:30 Uhr: ZU TISCH IN…

Samstag um 19.30 Uhr: WUNDERWELTEN

Samstag um 20.15 Uhr: ABENTEUER ARTE

Samstag um 22.00 Uhr: WISSENSCHAFT

Sonntag gegen 17.30 Uhr: KULTURDOKUMENTATION AM SONNTAG

Sonntag um 22.00 Uhr: DOCUMANIA

Ansprechpartnerin: Marita Hübinger