Seit Januar 2018 leitet Stephan Merseburger das ZDF-Landesstudio in Berlin. In dieser Funktion hatte er zwei Vorgängerinnen und fünf Vorgänger. Von Januar 2009 bis Dezember 2017 leitete Bettina Warken über acht Jahre das Studio. Sie war auf Susanne Gelhard gefolgt, die in Berlin von Juli 2002 bis Dezember 2008 im Einsatz war. Deren Vorgänger Joachim Jauer hatte von Oktober 1999 bis Juni 2002 das Studio geleitet, in Nachfolge von Reinhard Grindel, der von März 1997 bis Oktober 1999 dort tätig war. Fast neun Jahre war Gustav Trampe in dieser Funktion aktiv – von Oktober 1988 bis Februar 1997. Mit 25 Jahren die längste Zeit als Studioleiter hat Hanns Werner Schwarze aufzuweisen, der von Januar 1963 bis September 1988 das Landesstudio in Westberlin leitete. Noch vor dem Sendestart hatte von August bis Dezember 1962 Günter Lincke dort die Leitungsfunktion inne.



Das Landesstudio auf Twitter

Bildquelle: ZDF/S. Baumann