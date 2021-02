Mitten im Herzen der Hansestadt liegt das ZDF-Landesstudio Hamburg. Direkt an der Elbe, zwischen Hauptbahnhof und Speicherstadt – Elbphilharmonie und historisches Rathaus in Sichtweite. Im siebten Stock des Deichtor-Office-Centers, dem markanten Bau von Star-Architekt Hadi Teherani, haben Redaktion und Technik des Landesstudios sowie ein Außenbüro der ZDF-Presse und Information seit dem Jahr 2005 ihre Zentrale für die Berichterstattung aus der zweitgrößten Stadt Deutschlands. Zuvor war das ZDF-Landesstudio mehr als 40 Jahre lang in Hamburgs Osten auf dem Gelände der Film- und Fernsehproduktion Studio Hamburg untergebracht.