ZDF-Landesstudio Bayern

Nachrichten brauchen Informationen aus erster Hand, am besten am selben Tag: Das Landesstudio Bayern versorgt das ZDF-Programm mit aktuellen Fakten, Hintergründen und Live-Schalten zum Politikgeschehen in Bayern – mit der Besonderheit der CSU im bayerischen Parteien-System. Das Studio berichtet über Land und Leute des flächengrößten der 16 Bundesländer, bildet dabei Aktualität in all ihren Facetten ab – ob Politik, Wirtschaft, Kultur oder Sport. Am Standort Unterföhring werden Beiträge für die Nachrichten-Sendungen "heute", "heute journal", "heute journal update" sowie für den Onlineauftritt "ZDFheute.de", das tagesaktuelle "ZDF-Morgen-" beziehungsweise "-Mittagsmagazin", für Sendungen wie "drehscheibe", "hallo deutschland" und für den "Länderspiegel" produziert. Zu besonderen Themen der vergangenen Jahre zählen beispielsweise die Berichterstattung zur Flutkatastrophe in Niederbayern, zum Attentat im Olympia-Einkaufszentrum in München, zu den jüngsten Landtagswahlen und zur Corona-Pandemie in der Landeshauptstadt wie auch im gesamten Freistaat – von Garmisch, Berchtesgaden oder Lindau bis Aschaffenburg, Hof oder Passau.