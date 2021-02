ZDF-Landesstudio Brandenburg

Studioleiterin ist Nicola Albrecht, die zuvor von Dezember 2014 bis Juli 2020 das ZDF-Studio in Tel Aviv geleitet hat.

Vor ihr gab es bereits zwei ZDF-Studioleiterinnen und vier -Studioleiter in Potsdam. Zuletzt hatte von Januar 2018 an über etwas mehr als zwei Jahre Bettina Warken das Studio geleitet. Sie war auf Britta Hilpert gefolgt, die in Potsdam acht Jahre im Einsatz war – von Januar 2009 bis Dezember 2017. Ebenfalls acht Jahre leitete Peter Kranz das ZDF-Studio Brandenburg – von Oktober 2000 bis Juli 2008. Zuvor war Matthias Fornoff von April 1998 bis September 2000 in dieser Leitungsfunktion aktiv und dessen Vorgänger war Dirk Sager – von April 1997 bis März 1998. Erster Studioleiter war Giselher Suhr von Januar 1991 bis Dezember 1996.



Bildquelle: ZDF/S. Baumann