St. Pauli intensiv: ZDF-Team für vier Wochen im Hamburger Kiez 

Für das ZDF-Bürgerprojekt war erstmals im Mai 2018 ein ZDF-Reporterteam vier Wochen ununterbrochen in einer Stadt präsent und nahm dort am Alltagsleben teil. "ZDF in St. Pauli" ist die 26. Auflage dieses Projekts. Zuletzt war im Juli 2023 ein ZDF-Team für vier Wochen in Rostock, im April/Mai 2023 eines in Chemnitz und im März 2023 eines in Emden. 2022 waren ZDF-Teams für vier Wochen im Ahrtal, in Deggendorf, in Friedrichshafen und in Bremerhaven. 2021 war "ZDF in" präsent in Hildesheim, Frankfurt/Oder, Naumburg und Rureifel. 2020 berichtete "ZDF in" aus Homburg, Hamburg-Finkenwerder, Rüdesheim, Kulmbach, Husum und Greifswald. 2019 kam "ZDF in“ aus Kaiserslautern, Altenburg, Wilhelmshaven, Weißwasser und Stendal. 2018 war "ZDF in" vor Ort in Bottrop, Mannheim und Cottbus.