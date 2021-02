ZDF-Landesstudio Niedersachsen

Die 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im ZDF-Studio Niedersachsen meistern die Berichterstattung aus dem zweitgrößten Flächenland der Bundesrepublik Deutschland. Das Themenspektrum reicht von der Automobilindustrie, die mit Volkswagen prominent im Land vertreten ist, bis zur Milchquote und Schweineproduktion – die meisten Schweine in Deutschland werden hier gezüchtet. Aktuelle Themen aus dem Bereich der Landwirtschaft bieten sich im Berichtsgebiet immer wieder an. Aber auch Fragen zur Energiewende und erneuerbaren Energien lassen sich im von Windrädern in der Landschaft geprägten Niedersachsen so aufgreifen, dass sie von bundesweitem Interesse sind. Das langjährige Aufreger-Thema um die Endlagerung radioaktiver Abfälle im Atommülllager Gorleben und der Schachtanlage Asse hat 2020 an Brisanz verloren – der Salzstock Gorleben wird nicht mehr für das Endlager in Betracht gezogen. Etwas anderes bleibt, wie es ist: Politiker aus Niedersachsen gaben über Jahrzehnte immer wieder den Ton in der Bundesrepublik mit an. Ob in Bonn oder Berlin – oder als Stimme aus Hannover.