ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist zwar nicht so groß wie Bayern oder Niedersachsen, doch auch hier erschweren die Entfernungen die Arbeit. Wer etwa nach Niebüll will, um mit dem Auto nach Sylt überzusetzen, ist allein bis dort von Kiel aus anderthalb Stunden unterwegs. Viele Themen führen in Schleswig-Holstein auf eine Insel, Logistik ist also ein Problem.