ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz

Weithin sichtbarer Orientierungspunkt des ZDF-Sendezentrums ist das Hochhaus auf dem Lerchenberg, das seit 1974 als Redaktions- und Verwaltungsgebäude 70 Meter hoch in den Himmel ragt – ein 125 Meter langer und 19 Meter breiter Quader mit 14 Stockwerken, umgeben von einem Grundstück, das einschließlich verpachteter landwirtschaftlicher Fläche etwa eine Million Quadratmeter umfasst. An der Nordseite des Hochhauses schließt sich das Sendebetriebsgebäude an – seit 1984 heißt es deshalb im On: "Wir schalten um ins ZDF-Sendezentrum Mainz". In den Studios dieses markanten mehrfarbigen Rundbaus wurden bis 2009 alle Nachrichtensendungen der "heute"-Familie, das "heute journal", sämtliche Sondernachrichtensendungen, das "ZDF-Mittagsmagazin", "logo", das Wetter und aktuelle "ZDF spezial"-Ausgaben produziert. Doch nach zwei Jahrzehnten waren die Grenzen der technischen und gestalterischen Möglichkeiten erreicht. Aus diesem Grund baute das ZDF ein neues Nachrichtenstudio. Seit 2009 werden aus diesem teilvirtuellen Studio Nachrichten- und Informationssendungen ausgestrahlt, welche die Ansprüche und Sehgewohnheiten der digitalen Fernsehzukunft erfüllen. Die unmittelbare Nähe zu den Redaktionsarbeitsplätzen ermöglicht einen optimalen Arbeitsablauf zwischen Redaktion, Schneideräumen und Studio und kommt in dieser Hinsicht auch dem Landesstudio Rheinland-Pfalz zugute.