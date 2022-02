Gefährliche Böller

Falsch abgefeuerte Raketen, Querschläger und vor allem illegale Riesenböller sind oft eine unterschätzte Gefahr. Moderator Eric Mayer lässt es in diesem Experiment krachen und knallen. Mit einem Sprengmeister jagt er alles in die Luft, was eine Zündung hat. Bei den Explosionen in ihrem besonderen Experiment, zeigen sie, wie Verletzungen durch falschen Gebrauch entstehen und was illegales von legalem Feuerwerk unterscheidet. Das Ergebnis ist laut, heftig – und extrem gefährlich.