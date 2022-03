Superjob Fabian Mühlberger

Nur das Nötigsten dabei im Rucksack, schlafen in der Hängematte, auf Spurensuche nach wilden Tieren – für Fabian Mühlberger gehört das zum Arbeitsalltag. Als Feldbiologe ist er auf der ganzen Welt in der freien Natur zu Hause, ob in den amazonischen Regenwälder oder hier in Deutschland. Klingt nach einem Traumjob? Für Fabian Mühlberger ist er das auf jeden Fall. Wie er zu seinem Job gekommen ist, wie sein Berufsalltag aussieht und viele weitere interessante Fakten über den SuperJob Feldbiologe erfahrt ihr in diesem Video.