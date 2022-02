Was ist das Golfstrom-System?

Das Problem: Das Golfstrom-System schwächelt! Seit 1950 hat es 15 Prozent seiner Kraft verloren, bringt also auch weniger Wärme nach Europa. Forscher gehen davon aus, dass der Klimawandel an der Abschwächung des Golfstrom-Systems Schuld trägt. Aber wie bedroht ist Europas Wärmelieferant? Könnte die Strömung eines Tages gar ganz ausfallen? Und droht Europa ohne sie in einer neuen Eiszeit zu versinken – so wie es im Hollywood-Film „The Day after Tomorrow“ 2004 bereits einmal als Horrorszenario ausgemalt wurde?