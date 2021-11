Was ist der Klimagipfel?

Sie tun das jetzt schon seit 1995 – und trotzdem sind die klimaschädlichen CO2-Emissionen in der Welt seitdem weiter in die Höhe geschossen! Wie ist das möglich? Hat der Klimagipfel in seiner Aufgabe versagt, den Klimaschutz weltweit voranzubringen? Oder waren Klimaschutz-Verträge wie das „Kyoto-Protkoll“ (1997) oder das „Übereinkommen von Paris“ (2015) trotz allem Meilensteine im Kampf gegen den Klimawandel? Alle Antworten hierzu findet Ihr im Video.