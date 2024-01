Update am Abend: Ein Kronprinz für Macron

Guten Abend,

Frankreich hat den jüngsten Premier der jüngeren Geschichte, Galeria Karstadt Kaufhof meldet Insolvenz an und die Bauernproteste dauern an. Das hat uns heute beschäftigt:

Wer ist Frankreichs neuer Premier Gabriel Attal?

34 Jahre, der jüngste Premierminister der aktuellen fünften Republik in Frankreich: Gabriel Attal soll die neue Regierung führen. Er gilt als Senkrechtstarter und Kronprinz von Präsident Emmanuel Macron. Seine bisherige Laufbahn kennt nur eine Richtung: steil nach oben. Schon zu Schulzeiten politisch aktiv, Abschluss an der Elite-Uni Sciences Po, nur wenige Jahre später Staatssekretär. Seit letztem Sommer war er Bildungsminister. Jetzt hat er als Premier einen klar definierten Auftrag: Macrons Projekte der verbleibenden drei Jahre seiner Amtszeit durchboxen.

09.01.2024 | 0:19 min

Werden die Bauernproteste von Extremisten unterwandert?

Was bedeutet die Insolvenz von Galeria Karstadt Kaufhof?

Im Zuge des Insolvenzverfahrens will Galeria nun die Mietverträge neu verhandeln. Doch Handelsexperten haben Zweifel daran, ob günstigere Mieten den Kaufhauskonzern retten können. Gute Prognosen werden nur Kaufhäusern an Standorten zugeschrieben, die den Luxusmarkt bedienen. Berliner KaDeWe, Alsterhaus in Hamburg und Oberpollinger in München. Überlebenschancen für Filialen in kleineren Städten? Wohl Fehlanzeige.