Update am Abend: Bahnstreik, Schäuble, China

Russland ist in seinem Angriffskrieg in der Ukraine auf dem Vormarsch - während Kiew die Waffen ausgehen könnten. Denn wegen eines gravierenden Mangels an Artilleriemunition müssen die Ukrainer kleine Gebiete den russischen Angreifern überlassen. Der Nachschub der Munition hängt vor allem an einer Entscheidung der USA . Mehr zur aktuellen Lage im Ukraine-Krieg schreiben Christian Mölling und András Rácz in der Militäranalyse: