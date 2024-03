Update am Morgen: Kiffen weiter illegal?

Guten Morgen,

2024 herrscht zudem eine andere Stimmung als noch vor drei Jahren. Kriege und Krisen beherrschen die Nachrichten und vor allem bei den Sozialdemokraten hat sich Skepsis eingeschlichen: Welche Botschaft sendet eigentlich das Thema Legalisierung von Cannabis in diesen Zeiten? Wie eine Ironie des Cannabis-Gesetzes mutet es da an, dass der verantwortliche Gesundheitsminister selbst zunächst kein Verfechter der Legalisierung war - der Mediziner Karl Lauterbach gehörte zu den Skeptikern. Als Minister aber vertritt er das Koalitionsvorhaben der Ampel. Nun kämpft Lauterbach zunehmend einsam um sein Gesetz. Aus dem Wahlkampfschlager für Jungwähler ist im politischen Alltag 2024 ein ungeliebtes Koalitionsvorhaben geworden. Beim Cannabis-Gesetz geht es inzwischen weniger um ein gesellschaftspolitisches Fortschrittsprojekt der Ampel. Es geht im diesem Frühjahr eher darum, eine weitere Schlappe zu vermeiden - am Freitag wird klar sein, ob das gelingt.

Es war der zweite Besuch des Kanzlers in Israel seit Kriegsbeginn. Scholz versicherte Netanjahu, an seiner Seite zu stehen. Doch gleichzeitig fordert er mehr Hilfe für Gaza.

Die Parteispitze berät an diesem Montag (9.00 Uhr) über den von ihr geplanten radikalen Umbau des Bürgergelds für den Fall einer Regierungsübernahme nach der nächsten Bundestagswahl. Wie aus einer Beschlussvorlage für die Sitzung des Bundesvorstands der Partei hervorgeht, will die CDU das Unterstützungssystem des Bürgergelds in "Neue Grundsicherung" umbenennen und in der jetzigen Form abschaffen.

In der Fußball-Bundesliga hat der VfL Wolfsburg den Trainer gewechselt. Am Tag nach dem 1:3 gegen Augsburg wurde Niko Kovac entlassen, Ralph Hasenhüttl ist sein Nachfolger . Die Höhepunkte dieser Partie mit dem viel diskutierten Platzverweis gegen Wolfsburgs Wimmer:

Am Montag regnet es im Süden, am Nachmittag mit einzelnen Gewittern. Schauer gibt es in der Mitte und im Nordwesten, am frühen Vormittag in Schleswig-Holstein teils mit Schnee. Im Nordosten bleibt es trocken mit etwas Sonne. Nachmittags gibt es auch im Westen einige Wolkenlücken. Die Temperatur steigt in der Nordosthälfte auf 4 bis 10 Grad. Sonst werden 10 bis 16 Grad erreicht.